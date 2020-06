Cipro: ministero Esteri turco, l'Ue non è un mediatore credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia respinge la proposta dell'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea Josep Borrell per mediare il processo per arrivare ad una riconciliazione a Cipro. Lo ha spiegato il portavoce del ministero degli Esteri turco, Hami Aksoy, secondo cui la proposta lanciata da Borrell durante la sua visita dei giorni scorsi ad Atene e Nicosia "è lontana dall'essere seria" in quanto Ankara non riconosce l'amministrazione greco-cipriota nell'isola del Mediterraneo orientale. Secondo il portavoce turco, Ankara considera inoltre poco credibile la proposta in quanto "viene fatta dalla stessa Ue che ha sempre ignorato l'esistenza dei turco-ciprioti e non ha mai fatto riferimento ad i loro diritti uguali nello sfruttamento delle risorse naturali dell'isola". Aksoy ha quindi evidenziato che, sul tema delle risorse naturali, si devono confrontare le due comunità di Cipro: l'amministrazione greco-cipriota e quella turco-cipriota. "Se si vuole una soluzione nel Mediterraneo orientale, un primo passo è che i due popoli dell'isola dovrebbero sedersi insieme e istituire un meccanismo congiunto per l'esplorazione e lo sfruttamento degli idrocarburi, che includa anche la condivisione dei profitti, il prima possibile", ha dichiarato il portavoce della diplomazia di Ankara. (segue) (Tua)