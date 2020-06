Governo: Salvini, riapre campionato ma non la scuola, non ama l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini in un comizio a Codogno attacca il governo sulla scuola. "Vogliamo una scuola aperta, sana e sicura – afferma -. Un governo che si occupa di far ripartire il campionato di calcio ma non riapre le scuole vuol dire che è un governo che non ama l'Italia e gli italiani”. Rivolgendosi ai cittadini di Codogno il segretario del Carroccio spiega: “sono venuto a rendere omaggio a una comunità che non si è piegata, che ha dimostrato dignità, forza, rispetto, solidarietà. Siamo qua a onorare la memoria di chi non c'è più e a impegnarci ad avere a nome loro una comunità più forte. Su Codogno ne hanno dette di tutti i colori e ringrazio il presidente della Repubblica che con il suo gesto ha fatto giustizia di tante schifezze che sono state dette: i medici hanno sbagliato, i sindaci hanno sbagliato, gli infermieri hanno sbagliato. Tacete e portate rispetto per chi non c'è più".(Rin)