Roma: controlli antidroga, 12 in manette, sequestrati 1,4 chili tra marijuana cocaina e crack

- Dodici persone arrestate e sequestrati circa 1 kg e 400 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, marijuana, hashish e crack e denaro contante per 9.400 euro. È questo il bilancio dei controlli effettuati dagli agenti della polizia di Stato, sezione volanti, nel corso dei servizi di controllo del territorio capitolino. A finire in manette, a Corviale, un uomo di 56 anni, O.F. romano, notato nel parcheggio esterno di un'attività commerciale. L'uomo a bordo della sua auto, alla vista degli agenti, in via del Ponte Pisano, ha tentato di allontanarsi. Immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato con quasi 2 grammi di cocaina nella tasca destra dei pantaloni e 400 euro in contanti, mentre sotto i sedili posteriori del veicolo sono state rinvenute 2 buste con all'interno un chilo di marijuana, inoltre nella sua abitazione gli agenti hanno sequestrato un bilancino di precisione e 150 euro in contanti. (segue) (Rer)