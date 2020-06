Roma: controlli antidroga, 12 in manette, sequestrati 1,4 chili tra marijuana cocaina e crack (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre gli uomini della sezione volanti hanno arrestato un ragazzi di 20 anni, romano F. C. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, in via Trano, hanno notato il giovane mentre riceveva del denaro contante da un'altra persona e successivamente raccoglieva una bustina di plastica occultata in un aiuola per poi riporla nuovamente nello stesso punto. I poliziotti notando i movimenti sospetti hanno tentato di fermare i due uomini ma mentre l'acquirente è riuscito a darsi alla fuga, F. C. è stato fermato. All'interno della bustina di plastica recuperata dagli agenti sono stati trovati 4 involucri di hashish per un peso lordo di 2,6 grammi e 1 involucro di plastica contenente 0,5 grammi di marijuana mentre il ventenne sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 200 euro in contanti e un telefono cellulare che si presume fosse utilizzato per contattare eventuali acquirenti. Gli agenti del commissariato Borgo durante un ordinario pattugliamento per il controllo del territorio hanno arrestato 2 cittadini albanesi, P. E. di 25 anni con precedenti per reati di droga e S. K. di 40 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati trovati in possesso di 8,85 grammi lordi di cocaina suddivisa in 18 involucri. (segue) (Rer)