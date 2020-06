Roma: controlli antidroga, 12 in manette, sequestrati 1,4 chili tra marijuana cocaina e crack (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Fidene Serpentara hanno arrestato D. V. M. T. , un cittadino cubano di 19 anni, per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato sorpreso in via Giuseppe de Marini mentre era intento a cedere sostanza stupefacente e dopo un vano tentativo di fuga è stato fermato dagli agenti. Il ragazzo ha opposto fin da subito resistenza cercando di divincolarsi con calci e pugni. Effettuata la perquisizione personale e domiciliare i poliziotti hanno trovato 68 grammi di hashish e circa 7.000 euro in contanti. Ancora gli investigatori del commissariato Fidene-Serpentara hanno arrestato G.A., romano di 50 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto un borsone contenente una cassaforte che, è stata aperta con l'ausilio dei vigili del fuoco. All'interno è stata rinvenuta cocaina per un peso lordo complessivo di 172 grammi suddivisa in involucri di vario peso. (segue) (Rer)