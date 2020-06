Roma: controlli antidroga, 12 in manette, sequestrati 1,4 chili tra marijuana cocaina e crack (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato "Porta Maggiore" hanno arrestato un cittadino senegalese C. L. di 47 anni, nel corso di un attività di monitoraggio degli ambienti legati alla tossicodipendenza. Gli agenti sono venuti a conoscenza di un possibile giro di spaccio nei pressi delle fermate del tram di piazzale Prenestino da parte di un gruppo di cittadini di origini africane, confusi tra i passeggeri dei mezzi pubblici. I poliziotti hanno arrestato C. L. per aver ceduto, in cambio di denaro, 0,40 grammi di eroina ad un cittadino italiano, anch'egli fermato e segnalato al prefetto. Lo spacciatore è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di 85 euro in contanti ritenuto il provento dell'illecita attività di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti del commissariato Esquilino hanno arrestato due sorelle, cittadine della repubblica dominicana, D. P. M. A. di 34 anni e D. P. A. R. di 32 anni, dedite allo spaccio di crack all'interno del loro appartamento. I poliziotti a seguito di un servizio di osservazione e hanno notato un uomo che si era introdotto all'interno dell'appartamento per poi uscire in possesso di 0,2 grammi di crack. Perquisito l'appartamento, sono stati rinvenuti 10 grammi di crack e 115 euro in contanti. (segue) (Rer)