Roma: controlli antidroga, 12 in manette, sequestrati 1,4 chili tra marijuana cocaina e crack (6)

- Infine gli uomini del commissariato San Basilio hanno arrestato in flagranza di reato 2 romani pluripregiudicati con precedenti per reati inerenti gli stupefacenti, S. T. di 34 anni e M. C. di 30 anni. I due erano sospettati di aver messo in atto una fiorente attività di spaccio di stupefacenti all'interno dell'abitazione di S. T. I due soggetti sono stati visti mentre cercavano di nascondere qualcosa in mezzo ai ciottoli dell'aiuola condominiale e sono stati colti in flagranza mentre vendevano una dose con 5 grammi di cocaina. Un'attenta ricerca anche tramite le unità cinofile della Questura di Roma, ha permesso di rinvenire nella medesima aiuola 9 involucri di cocaina per un totale di 3,9 grammi. La perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione di S. T. ha dato esito positivo, sono infatti stati rinvenuti 250 euro in contanti mentre nell'abitazione di M. C. sono stati rinvenuti 420 euro ritenuti anch'essi provento dell'illecita attività e della sostanza polverosa bianca, verosimile cocaina, del peso di 0,1 grammi posta su un ripiano dell'armadio della camera da letto. (Rer)