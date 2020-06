Regno Unito: premier gallese Drakeford critica Londra per gestione crisi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier gallese Mark Drakeford si è detto preoccupato dalla gestione della crisi del Covid-19, da parte del governo del primo ministro britannico Boris Johnson, in quanto l'emergenza non è ancora finita. Parlando oggi all'emittente "Sky News", Drakeford ha affermato che "continueremo a fare le cose nel modo in cui le abbiamo fatte in Galles: attentamente, cautamente, un passo alla volta". "Abbiamo investito negli sforzi per pianificare prima e poi per fare gli annunci, senza fare un annuncio per poi pensare come le cose possono evolvere", ha dichiarato il premier gallese. Secondo Drakeford, il governo britannico sta sbagliando nel messaggio che invia alla gente: "Qua in Galles io sono entusiasta di continuare a dire ai cittadini che il coronavirus non se ne è andato, che è qualcosa che rimane ed uccide le persone ogni giorno".(Rel)