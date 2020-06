Scuola: Gelmini, Italia usi risorse Ue per investire nella formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la crisi provocata dalla pandemia "non è stata colta un'opportunità: quella di sfruttare la chiusura delle scuole per lanciare un grande piano di edilizia scolastica al fine di ammodernare i plessi e gli edifici, e quindi di agevolare la ripartenza a settembre. Le risorse ci sono, è mancata la volontà da parte del governo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a "Tg2 Dossier". "L'Europa - ha precisato - si è mossa in ritardo rispetto alla stagione del Covid, però si è mossa, e ha messo a disposizione delle risorse importanti. L'Italia ha il dovere di cogliere questa opportunità e il Parlamento di indirizzare queste risorse verso il sistema della formazione, dell'educazione e anche dell'eccellenza" (segue) (com)