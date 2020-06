Scuola: Gelmini, Italia usi risorse Ue per investire nella formazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi della scuola viene da lontano ed è legata a un approccio sessanttottino, che privilegia la quantità rispetto alla qualità - ha aggiunto Gelmini -. Le riforme che noi abbiamo approvato in Parlamento in parte trovano un'attuazione, ma in parte no. Siamo ancora legati al concetto di valore legale del titolo di studio; noi invece pensiamo che parole come talento, innovazione, valutazione, competenza e merito siano parole da declinare concretamente. E in questo senso c'è ancora molto da fare". (com)