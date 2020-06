Fisco: Fapi, bloccare riduzione soglia contante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbassare dal prossimo mese di luglio il limite del contante a 2 mila euro in un momento di grave recessione economica "costituisce una ulteriore ipoteca sulla ripresa della crescita". Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori sarebbero i più danneggiati da questo provvedimento, lavorando su piccole commesse - aggiunge -. Chiediamo al governo e al parlamento di bloccare l'introduzione della riduzione della soglia del contante almeno per un anno". (com)