Governo: Mulè (FI), in Europa colleziona figuracce

- Giorgio Mulè , deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, attacca il governo. "È certo che - scrive in una nota - un po' come il decreto aprile poi diventato decreto maggio che non sarà votato dal Parlamento a giugno ma forse a luglio, anche il decreto semplificazione che doveva essere approvato a maggio e pubblicato in gazzetta ufficiale il 1 giugno forse vedrà la luce a luglio per diventare (chissà) legge a settembre". (segue) (com)