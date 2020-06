Governo: Mulè (FI), in Europa colleziona figuracce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mulè, è "il calendario pazzo di un governo totalmente fuori tempo rispetto ai bisogni dei cittadini e delle imprese che gioca con la scuola e rimedia figuracce in Europa una dietro l'altra. Come la mancata presentazione del piano nazionale delle riforme, strumento essenziale che Forza Italia chiede da tempo per essere credibili nella Ue: su 28 paesi siamo l'unico assente all'appello. Una figuraccia che pregiudica i prossimi passi in Europa. Non solo. Risultano non pervenute richieste dall'Italia per avere i contributi Sure per l'occupazione mentre sul Mes siamo al teatrino ridicolo di un presidente del Consiglio che cambia idea più velocemente di un bimbo capriccioso. Questo però non è il tempo dei capricci ma della responsabilità, qualità sconosciuta a un esecutivo senz'anima". (com)