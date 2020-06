Ue: Catania (Cnel), urgente ridisegnare governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le debolezze generali emerse durante la pandemia devono "costituire l’occasione per ridisegnare un nuovo spazio europeo, utilizzando sin da subito le ingenti risorse stanziate per pianificare la ripartenza". Lo afferma Elio Catania, vicepresidente del Cnel, in vista della riunione annuale dei presidenti e segretari generali dei Comitati economici e sociali dei Paesi Ue e del Cese - Comitato economico e sociale europeo, in programma il 9 e 10 settembre prossimi a Parigi, e i cui lavori preparatori si sono svolti nei giorni scorsi in videoconferenza. Secondo Catania, "l’esigenza fondamentale è coniugare iniziative a supporto delle imprese e dell’occupazione con una visione di sostenibilità sociale ed ambientale attraverso nuove tecnologie, digitale, investimenti nei grandi assi infrastrutturali, nuove regole per un sistema bancario europeo più integrato e competitivo, armonizzazione delle asimmetrie fiscali, rafforzamento e stabilizzazione del Pilastro Sociale Europeo, semplificazione e velocizzazione dei processi decisionali nazionali ed europei". (segue) (com)