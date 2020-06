Ue: Catania (Cnel), urgente ridisegnare governance (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’evento di Parigi potrà costituire un forte contributo per l’avvio della Conferenza sul futuro dell’Europa, la cui sessione inaugurale potrebbe tenersi proprio in settembre, a Strasburgo, e aprire così una stagione importante di coinvolgimento dei cittadini e di definizione di proposte di riforme importanti per il futuro dell'Ue", conclude Luca Jahier, presidente del Cese, evidenziando che "il libro recentemente pubblicato dal Cnel, ‘Il mondo che verrà. Interpretare e orientare lo sviluppo dopo la crisi sanitaria globale’, contiene proposte concrete per la fase 3". (com)