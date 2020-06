Francia: oggi il voto per il secondo turno delle elezioni municipali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In molte città come Bordeaux, Tolosa e Lione, Lrem ha stretto alleanza con i Repubblicani per il secondo turno, spostando nettamente il suo orientamento verso destra. Una situazione paradossale per il presidente Macron, che in quest'ultima fase del suo mandato punterà molto proprio sui temi ambientali. Anche il Rassemblement National di Marine Le Pen non sembra essere in grado di compiere un passo in avanti rispetto alle elezioni del 2014. La formazione di estrema destra al primo turno del 15 marzo scorso ha confermato sette dei suoi sindaci nei principali feudi del partito. Tra questi c'è David Rachline a Frejus, nel sud, e Steeve Briois a Hénin-Beaumont, nel nord. Louis Aliot, che corre per la poltrona di primo cittadino a Perpignan, non dovrebbe avere problemi ad aggiudicarsi il ballottaggio di domenica dopo aver ottenuto il 35,66 per cento delle preferenze, a contro il rivale Repubblicano. Ma per il resto Le Pen non può certo gioire del risultato complessivo. (segue) (Frp)