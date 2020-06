Pescara: 2 luglio vertice su complesso sportivo Le Naiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' convocato per il 2 luglio, a Pescara, un vertice sulla vicenda del complesso sportivo Le Naiadi, al quale parteciperanno tutte le parti interessate. Lo rende noto l'assessore allo Sport, Guido Quintino Liris, il quale torna a ribadire due punti fermi. "Gli aspetti fondamentali ed irrinunciabili sono la non chiusura neanche per un solo giorno, e la totale salvaguardia dei posti di lavoro", afferma. Posizione chiara, quella dell'assessore, condivisa dal consigliere regionale Guerino Testa, da sempre in prima linea per la tutela "del centro polifunzionale di rilevanza sportiva, sociale ed anche di grande attrazione turistica, favorita dalla strategica location". Un anno fa, ricorda, "avvenne la consegna delle chiavi alla nuova realtà societaria alla quale è stata affidata la gestione degli impianti, dopo un percorso assai tortuoso, ed oggi l'impegno sarà ugualmente al massimo per assicurare piena operatività e lavoro". "Ma un'altra cosa è certa - dichiarano Liris e Testa - è il momento che ognuno si assuma le proprie responsabilità, che non ci si nasconda dietro l'ombra di soluzioni non coerenti con le procedure amministrative. La problematica è molto delicata e non può essere affrontata né con leggerezza né con demagogia". (com)