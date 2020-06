Islanda: elezioni presidenziali, capo dello Stato Johannesson ottiene secondo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente islandese Gudni Johannesson ha ottenuto un secondo mandato dopo le elezioni di ieri in cui si è affermato con circa il 90 per cento dei voti. E' quanto emerge dai risultati parziali diffusi questa mattina dopo il conteggio dei voti espressi ieri dai cittadini dell'Islanda. Molto indietro lo sfidante, il candidato della destra Gudmundur Franklin Jonsson. Il presidente Johannesson ha sottolineato che questo nuovo mandato dimostra che i cittadini islandesi hanno approvato quanto da lui fatto durante questi primi quattro anni come capo dello Stato. L'Islanda è stata ieri, dopo la Serbia, il secondo paese europeo a svolgere delle elezioni dopo l'inizio della pandemia del coronavirus; oggi si vota invece anche in Polonia e Francia, rispettivamente per le presidenziali e per le municipali.(Sts)