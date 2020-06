Afghanistan: Casa Bianca, da intelligence nessuna informazione su taglie russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa Bianca ha negato ieri che il presidente Donald Trump fosse stato informato dall’intelligence delle taglie offerete dalla Russia ai talebani in Afghanistan per uccidere militari statunitensi. “Nè il presidente né il vicepresidente sono stati informati sulle presunte taglie russe”, ha detto la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany in una dichiarazione. La notizia era stata diffusa venerdì dal “New York Times”, secondo cui un’unità dell’intelligence militare russa, legata a tentativi di omicidi in Europa, avrebbe offerto ricompense lo scorso anno per attacchi che avessero fatto morti tra le truppe statunitensi e della coalizione. Secondo il quotidiano, militanti islamisti, o elementi criminali armati a loro vicini, avrebbero intascato delle somme di denaro. Sempre secondo il “Nyt”, Trump sarebbe stato informato dall’intelligence ma non avrebbe autorizzato una risposta. (Nys)