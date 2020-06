Frosinone: domani riapre a Ferentino la biblioteca comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il lungo periodo di chiusura causato dall'emergenza coronavirus, la biblioteca comunale di Ferentino riapre al pubblico. "Il servizio, predisposto secondo tutte le misure di sicurezza previste dai decreti del Governo per contrastare la diffusione del virus - si legge in una nota - potrà ospitare nuovamente gli studiosi e gli studenti che, con modalità contingentate, ritorneranno a utilizzare le sale lettura e studio. Un ulteriore passo verso la normalizzazione che l'amministrazione comunale e l'assessorato alla Cultura, in accordo con il personale della iblioteca, hanno predisposto con la massima attenzione per gli utenti, i lavoratori e i volontari del Servizio civile. Da domani, 29 giugno 2020, nella biblioteca comunale di Ferentino saranno disponibili 13 postazioni individuali, prenotabili telefonicamente ai recapiti della biblioteca, che verranno assegnate agli utenti nel momento del loro arrivo. Le modalità e accesso e le misure da adottare per la permanenza sono disponibili sulla pagina facebook e instagram della Biblioteca, oltre che sul sito del Comune di Ferentino". (segue) (Rer)