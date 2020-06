Roma: Raggi, avanti con progetto "Strade nuove", riqualificato viale delle Tecnica all'Eur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma "Strade nuove" prosegue nella zona sud della città, in viale della Tecnica, nel quartiere Eur. Lo scrive, in un post su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Grazie ai lavori portati a termine dal dipartimento Simu - spiega Raggi - abbiamo restituito ai cittadini questa arteria di traffico, fondamentale per la viabilità locale, completamente riqualificata. Vogliamo aumentare le condizioni di sicurezza per chi percorre le nostre strade e per questo lavoriamo sul restyling dell’asfalto e sul potenziamento della segnaletica orizzontale. Siamo intervenuti nel tratto tra largo Mustafa Kemal Ataturk e viale dell’Oceano Pacifico con un focus sugli attraversamenti pedonali, sulle strisce riservate alla sosta dei veicoli e sulle frecce direzionali per il cambio della corsia. Nei giorni scorsi abbiamo riqualificato anche viale dei Primati Sportivi, un altro asse viario molto importante della zona. Negli ultimi quattro anni sono aumentati gli investimenti nella manutenzione stradale e contiamo di raggiungere in modo capillare tutto il territorio grazie a una programmazione efficace", conclude il sindaco di Roma. (Rer)