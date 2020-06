Ue: Casellati, basta teatrino delle parole, subito risorse o crisi irreversibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare la crisi provocata dall’emergenza coronavirus bisogna “fare di più e meglio, mettendo soldi nelle tasche degli italiani”. Lo sostiene il presidente del Senato Elisabetta Casellati in una intervista a “La Stampa”. “Fare di più e meglio non è una possibilità, ma una scelta obbligata – spiega Casellati -. Ho visto una risposta straordinaria degli italiani che si sono subito rimboccati le maniche per ripartire. Tante famiglie non hanno un reddito fisso. Ma per scongiurare il rischio di un crollo del Pil così drammatico è necessario eliminare i ritardi della burocrazia, le troppe carte amministrative e dare prospettiva e futuro mettendo soldi subito nelle tasche degli italiani”. Secondo Casellati poi “senza lavoro non c’è ripresa e i consumi restano al palo”, perciò per “la rinascita occorre guardare oltre la politica dell’emergenza ed indicare con chiarezza tempi e priorità per gli interventi fiscali, finanziari e di sviluppo a sostegno di economia, famiglie e imprese”. (segue) (Rin)