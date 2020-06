Urne aperte per le elezioni presidenziali in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urne aperte in Polonia oggi per eleggere il presidente della Repubblica. Il capo di Stato uscente, Andrzej Duda, sostenuto dall'attuale maggioranza di governo, resta favorito per ottenere un secondo mandato quinquennale. Tuttavia, il suo vantaggio rispetto agli avversari si è progressivamente assottigliato e la partita è tutt'altro che chiusa. Il presidente polacco è eletto ogni cinque anni in elezioni di primo grado a doppio turno. Se nessuno dei candidati presidenziali conquista la maggioranza assoluta al primo turno, è previsto un ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati più votati, da svolgersi a due settimane di distanza nel caso di questa tornata elettorale quindi il 12 luglio. Il voto per le presidenziali avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 10 maggio e il governo e la maggioranza hanno insistito fino all'ultimo affinché si rispettasse quella data, nonostante la situazione epidemiologica delicata. Dato il vantaggio del proprio candidato nei sondaggi, il partito governativo Diritto e giustizia (PiS) voleva scongiurare uno spostamento delle elezioni e ha respinto costantemente le richieste dell'opposizione di dichiarare lo stato di calamità naturale, che avrebbe consentito di rinviarle.PiS ha invece preferito tentare una modifica della legge elettorale per estendere il voto per corrispondenza all'intero elettorato. La difficoltà delle poste polacche nell'organizzare in tempi troppo ristretti una simile impresa e una frattura con l'alleato di governo Porozumienie di Jaroslaw Gowin hanno fatto sì che le elezioni presidenziali alla fine non si svolgessero il 10 maggio. Questo fallimento ha penalizzato la campagna elettorale di Duda e ha consentito a Piattaforma civica (Po) di sostituire in corsa il proprio candidato presidenziale. Originariamente si trattava di Malgorzata Kidawa-Blonska, vicepresidente della Camera bassa del parlamento polacco (Sejm). Kidawa-Blonska è tuttavia crollata nei sondaggi dopo aver annunciato il boicottaggio del voto del 10 maggio. Piattaforma civica l'ha pertanto sostituita con il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, la cui performance nei sondaggi gli consentono di insidiare il vantaggio del capo di Stato uscente. Un recente sondaggio condotto da Ibris per il quotidiano "Rzeczpospolita" attribuisce all'uscente Duda il 41,1 per cento, mentre Trzaskowski viene dato al 26,4. Se si dovesse arrivare al ballottaggio – ipotesi che non è affatto peregrina – Duda potrebbe vincere con un vantaggio molto ridotto sull'avversario di Po, ovvero con il 48,7 per cento contro il 47,5.Allo scopo di rilanciare la sua campagna, Duda è andato a Washington mercoledì scorso, a pochi giorni dal voto, per incontrare il presidente statunitense Donald Trump e usare l'occasione come "passerella" elettorale. Questa mossa ha destato perplessità anche all'interno di PiS. Parlando al quotidiano "Rzeczpospolita" a pochi giorni dalla visita, alcune fonti anonime interne alla formazione politica hanno palesato dubbi sul fatto che la decisione di Trump di spostare nuove truppe Usa in territorio polacco possa avere un impatto significativo sulla campagna elettorale. Difficile da quantificare è anche l'effetto sull'elettorato più conservatore che può avere la firma da parte di Duda di una "Carta sulla famiglia", che ribadisce il sostegno alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, esclusivamente tra uomo e donna. Lo stesso dicasi per le sue parole contro la comunità Lgbt, sigla dietro al quale alcune settimane fa ha dichiarato che "non si celano persone, ma un'ideologia". Questi temi emergono ora che Duda si trova in difficoltà nei sondaggi, ma erano sostanzialmente assenti prima del 10 maggio.Se Duda è in calo e ha sempre trovato complicato ritagliarsi un'identità propria e distinta da quella del leader di PiS, Jaroslaw Kaczynski, lo stesso non si può dire di Trzaskowski. L'attuale sindaco della capitale polacca è stato eletto eurodeputato nel 2009 e poi nominato ministro della Pubblica amministrazione e della Digitalizzazione nel governo di Donald Tusk nel 2014. L'anno successivo entra al Sejm e infine conquista l'incarico di primo cittadino di Varsavia nel 2018. Convinto europeista, è molto attento ai temi dell'ambiente e dell'uguaglianza, che lo rendono attraente agli elettori di sinistra, ma offrono anche il fianco agli attacchi di PiS, che mira a dipingerlo come un'estremista pericoloso e che non sarebbe in grado di fare gli interessi della nazione polacca. In tema di economia Trzaskowski resta però pur sempre un liberale e un moderato.Al terzo posto nei sondaggi appare Szymon Holownia, giornalista e candidato indipendente. Holownia è stato il primo ad annunciare ufficialmente la sua candidatura l'8 dicembre 2019 e fa della sua apartiticità il suo principale cavallo di battaglia. Nei suoi discorsi richiama spesso una Polonia "verde, solidale e democratica". L'ultimo sondaggio Ibris lo dà al 9,7 per cento. Più deludenti sono invece i consensi per Robert Biedron, candidato di Lewica, che il medesimo sondaggio colloca al 4,9. Ateo e omosessuale – è stato il primo parlamentare apertamente gay al Sejm. Tanto i consensi di Holownia, quanto quelli di Biedron sarebbero utili a Trzaskowski nel possibile ballottaggio. Il candidato ultraconservatore ed euroscettico Krzysztof Bosak è al 4,6 per cento, mentre quello del Partito popolare polacco (Psl), Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, è al 5,4. Nonostante l'elezione diretta, il capo dello Stato in Polonia non ha grandi poteri, il che ridimensiona il valore delle promesse fatte dai candidati in campagna elettorale. Il presidente mantiene però un potere di veto sulle leggi del parlamento. Se l'opposizione dovesse riuscire a imporre un proprio candidato alla presidenza della Repubblica, sarebbe l'ennesimo bastone tra le ruote della destra al governo, dopo che a quest'ultima è già stata sottratto il controllo del Senato alle scorse elezioni politiche. (Vap)