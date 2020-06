Vitalizi: Casellati, presidenza Senato non c’entra nulla con decisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La presidenza del Senato non c’entra nulla con la decisione della Commissione Contenziosa che è un vero Tribunale. Non sarebbe corretto dal punto di vista etico e giuridico un mio intervento”. Lo ha ribadito il presidente del Senato Elisabetta Casellati, in una intervista a “La Stampa”, parlando del ripristino dei vitalizi. “A febbraio 2020 – ha ricordato Casellati - avevo già suggerito una riflessione per il cambiamento di alcuni componenti, cosa che poi è puntualmente accaduta. Mi dispiace molto che questa decisione sia intervenuta in un momento così difficile per gli italiani, ma ribadisco, la sentenza è appellabile”.(Rin)