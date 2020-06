Algeria-Francia: telefonata Tebboune-Macron, focus su Libia e Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nel Sahel e in Libia è stata uno dei temi al centro del colloquio telefonico tra il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, e l'omologo francese, Emmanuel Macron. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza algerina. Riguardo alla posizione rispetto agli ultimi sviluppi nel Sahel e in Libia "è emersa una concordanza dei punti di vista" tra i due capi di Stato. "L'incontro ha permesso ai due presidenti di esaminare lo stato delle relazioni bilaterali, di concordare la ripresa dei contatti ai massimi livelli e di riavviare la cooperazione in tutti i settori", si legge nel comunicato. Inoltre, il colloquio telefonico si è svolto in "un'atmosfera caratterizzata da perfetta cordialità e amicizia condivisa". (segue) (Ala)