Algeria-Francia: telefonata Tebboune-Macron, focus su Libia e Sahel (2)

- Il colloquio telefonico tra Macron e Tebboune avviene arriva pochi giorni prima del vertice G5 Sahel in Mauritania, organizzato per fare il punto della lotta anti-jihadista nella regione dove sono dispiegati oltre 5.000 militari francesi. Il vertice G5 Sahel si terrà martedì 30 giugno, giornata in cui Macron sarà a Nouakchott, capitale della Mauritania. Il G5 Sahel è il dispositivo militare congiunto tra Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad e Mauritania. Come reso noto in un comunicato dalla presidenza francese il 26 giugno scorso, il capo dello Stato farà il punto sulla situazione delle attività antiterroristiche nella regione saheliana, mentre nel corso della sua visita si intratterrà con gli omologhi del G5 Sahel, con il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, e con il segretario generale dell'Organizzazione internazionale della francofonia, Louise Mushikiwabo. (segue) (Ala)