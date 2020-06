Algeria-Francia: telefonata Tebboune-Macron, focus su Libia e Sahel (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai colloqui, che avverranno a porte chiuse, seguirà una videoconferenza con "diversi capi di Stato e di governo di paesi e organizzazioni membri della coalizione per il Sahel", fa sapere l'Eliseo. Tra questi ci sarà il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, il cancelliere tedesco, Angela Merkel, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ed il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Francia e Algeria condividono nel Sahel "obiettivi comuni di sicurezza e lotta al terrorismo", secondo Parigi. Il governo di Algeri, preoccupato per i rischi di instabilità sul suo fianco meridionale, è stato mediatore nel 2014-2015 tra il governo di Bamako e gruppi ribelli armati nel Mali settentrionale (ma non i jihadisti). (segue) (Ala)