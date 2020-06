Algeria-Francia: telefonata Tebboune-Macron, focus su Libia e Sahel (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, sia Parigi che Algeri sono preoccupati per la situazione in Libia, con il crescente coinvolgimento di Turchia e Russia. L'Algeria è attiva da diversi mesi nel tentativo di trovare una soluzione politica del conflitto in Libia che minaccia la stabilità regionale. Il presidente Tebboune si è offerto di ospitare un "dialogo" interlibico ad Algeri. Si tratta della seconda telefonata tra Macron e Tebboune nel mese di giugno. La precedente telefonata era avvenuta il 2 giugno scorso e aveva messo fine a una tensione diplomatica causata dalla trasmissione su alcune emittenti francesi di documentari sul movimento popolare "Hirak" anti-governativo in Algeria. (Ala)