Afghanistan: Biden, scoop "Nyt" su taglie russe “rivelazione scioccante”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se confermato, lo scoop del “New York Times” sulle taglie pagate dalla Russia ai talebani per uccidere militari statunitensi in Afghanistan sarebbe una “rivelazione davvero scioccante”. Lo ha detto il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, durante un’assemblea virtuale. “Non solo non ha sanzionato la Russia per questa flagrante violazione del diritto internazionale, ma Donald Trump ha continuato con la sua imbarazzante campagna di deferenza nei confronti di Vladimir Putin”, ha detto Biden. “Se sarò eletto presidente non abbiate dubbi, affronterò Putin e la Russia pagherà”, ha aggiunto. La notizia è stata diffusa venerdì dal “New York Times”, secondo cui un’unità dell’intelligence militare russa, legata a tentativi di omicidi in Europa, avrebbe offerto ricompense lo scorso anno per attacchi che avessero fatto morti tra le truppe statunitensi e della coalizione. Secondo il quotidiano, militanti islamisti, o elementi criminali armati a loro vicini, avrebbero intascato delle somme di denaro. Sempre secondo il “Nyt”, Trump sarebbe stato informato dall’intelligence ma non avrebbe autorizzato una risposta. (Nys)