La Francia al voto, cittadini ai seggi per il secondo turno delle elezioni municipali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo turno delle elezioni municipali francesi oggi potrebbe segnare una netta affermazione della sinistra ambientalista. Il partito Europa Ecologia-I Verdi (Eelv) sembra in procinto di conquistare diverse importanti città, come Marsiglia, Lione e Nantes. In altri importanti centri, come Lille o Tolosa, la sfida resta invece serrata con i Repubblicani. Una situazione che sino a pochi mesi era impronosticabile. Dopo le presidenziali del 2017 la sinistra francese si è ritrovata frammentata in diversi partiti e movimenti, incapaci di instaurare un dialogo e trovare una convergenza. Con queste municipali c'è stato un ritorno dell'opposizione tra destra e sinistra, a discapito del duello che ha segnato le presidenziali del 2017: quello tra il presidente in carica Emmanuel Macron e la sfidante Marine Le Pen. La République en marche (Lrem), partito del capo dello Stato, soffre la sua giovane età ed a causa della scarsa presenza sul territorio in questi ultimi anni non è riuscita ad imporsi a livello locale. Il partito della maggioranza presidenziale ha dichiarato apertamente che il suo obiettivo è quello di far eleggere in tutto 10 mila consiglieri.In molte città come Bordeaux, Tolosa e Lione, Lrem ha stretto alleanza con i Repubblicani per il secondo turno, spostando nettamente il suo orientamento verso destra. Una situazione paradossale per il presidente Macron, che in quest'ultima fase del suo mandato punterà molto proprio sui temi ambientali. Anche il Rassemblement National di Marine Le Pen non sembra essere in grado di compiere un passo in avanti rispetto alle elezioni del 2014. La formazione di estrema destra al primo turno del 15 marzo scorso ha confermato sette dei suoi sindaci nei principali feudi del partito. Tra questi c'è David Rachline a Frejus, nel sud, e Steeve Briois a Hénin-Beaumont, nel nord. Louis Aliot, che corre per la poltrona di primo cittadino a Perpignan, non dovrebbe avere problemi ad aggiudicarsi il ballottaggio di domenica dopo aver ottenuto il 35,66 per cento delle preferenze, a contro il rivale Repubblicano. Ma per il resto Le Pen non può certo gioire del risultato complessivo.Secondo i dati riportati dal quotidiano "Libération", il Rassemblement National ha perso il 4,79 per cento dei voti rispetto al 2014. Osservatori e analisti temono un forte tasso di astensione. Alla prima tornata elettorale di tre mesi fa la partecipazione è stata del 44,64 per cento, 20 punti in meno rispetto alle municipali del 2014. Un record mai raggiunto prima durante la Quinta Repubblica, causato soprattutto dalla paura del coronavirus. Ma i timori per il Covid-19 non sono gli unici fattori che potrebbero spiegare il ripetersi di un tasso di astensionismo così forte. "C'è un evidente disinteresse provocato da questa calendarizzazione", ha dichiarato ai microfoni dell'emittente radiofonica "Europe 1" Jerome Fourquet, direttore del dipartimento opinioni e strategie dell'Istituto francese dell'opinione pubblica (Ifop).La minaccia del coronavirus farà da sfondo al voto odierno, che si terrà secondo un rigido protocollo sanitario deciso con un decreto emanato il 17 giugno scorso. Dopo le polemiche sulla decisione di mantenere il primo turno del 15 marzo, due giorni prima dell'inizio della quarantena, il governo non vuole correre rischi e mantiene alta la guardia. La distanza di sicurezza di un metro dovrà essere rispettata con attenzione, per questo i seggi son stati organizzai in modo da permettere agli elettori di mantenere lo spazio necessario attorno a loro. A questo si aggiunge poi l'obbligo di portare la mascherina per tutti (tranne portatori di handicap e chi è dotato di un certificato medico). Gli elettori avranno inoltre a loro disposizione gel disinfettante e non sarà obbligatorio apporre il timbro sulla carta elettorale per evitare contatti fisici. Il governo ha poi agevolato il voto per procura, che permette a un elettore di delegare un'altra persona a votare al suo posto. (Res)