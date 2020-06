Giustizia: Casellati, urgente intervenire con riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna risolvere i problemi della giustizia mettendo subito mano alle riforme. Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati in una intervista a “La Stampa”. “Per prima ho detto che non c’è un caso Palamara – ha premesso -. C’è il caso della giustizia italiana grave e da risolvere in fretta, perché i cittadini hanno bisogno della certezza del diritto. Quello che è successo al Csm dimostra che è urgente intervenire sulle riforme, sulla separazione delle carriere, sulla non obbligatorietà dell’azione penale, sulla durata dei processi. Sta qui la vera patologia. Se non affrontiamo questi problemi rischiamo di penalizzare i tanti magistrati che pensano solo a fare bene il proprio lavoro. Non vorrei però – ha concluso - che tutto questo parlare di cambiamento fosse un modo gattopardesco per far sì che tutto cambi per non cambiare niente”.(Rin)