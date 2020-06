Macron sente l'algerino Tebboune, Libia e Sahel al centro del colloquio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nel Sahel e in Libia è stata uno dei temi al centro del colloquio telefonico tra il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, e l'omologo francese, Emmanuel Macron. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza algerina. Riguardo alla posizione rispetto agli ultimi sviluppi nel Sahel e in Libia "è emersa una concordanza dei punti di vista" tra i due capi di Stato. "L'incontro ha permesso ai due presidenti di esaminare lo stato delle relazioni bilaterali, di concordare la ripresa dei contatti ai massimi livelli e di riavviare la cooperazione in tutti i settori", si legge nel comunicato. Inoltre, il colloquio telefonico si è svolto in "un'atmosfera caratterizzata da perfetta cordialità e amicizia condivisa".Il colloquio telefonico tra Macron e Tebboune avviene arriva pochi giorni prima del vertice G5 Sahel in Mauritania, organizzato per fare il punto della lotta anti-jihadista nella regione dove sono dispiegati oltre 5.000 militari francesi. Il vertice G5 Sahel si terrà martedì 30 giugno, giornata in cui Macron sarà a Nouakchott, capitale della Mauritania. Il G5 Sahel è il dispositivo militare congiunto tra Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad e Mauritania. Come reso noto in un comunicato dalla presidenza francese il 26 giugno scorso, il capo dello Stato farà il punto sulla situazione delle attività antiterroristiche nella regione saheliana, mentre nel corso della sua visita si intratterrà con gli omologhi del G5 Sahel, con il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, e con il segretario generale dell'Organizzazione internazionale della francofonia, Louise Mushikiwabo.Ai colloqui, che avverranno a porte chiuse, seguirà una videoconferenza con "diversi capi di Stato e di governo di paesi e organizzazioni membri della coalizione per il Sahel", fa sapere l'Eliseo. Tra questi ci sarà il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, il cancelliere tedesco, Angela Merkel, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ed il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Francia e Algeria condividono nel Sahel "obiettivi comuni di sicurezza e lotta al terrorismo", secondo Parigi. Il governo di Algeri, preoccupato per i rischi di instabilità sul suo fianco meridionale, è stato mediatore nel 2014-2015 tra il governo di Bamako e gruppi ribelli armati nel Mali settentrionale (ma non i jihadisti).Inoltre, sia Parigi che Algeri sono preoccupati per la situazione in Libia, con il crescente coinvolgimento di Turchia e Russia. L'Algeria è attiva da diversi mesi nel tentativo di trovare una soluzione politica del conflitto in Libia che minaccia la stabilità regionale. Il presidente Tebboune si è offerto di ospitare un "dialogo" interlibico ad Algeri. Si tratta della seconda telefonata tra Macron e Tebboune nel mese di giugno. La precedente telefonata era avvenuta il 2 giugno scorso e aveva messo fine a una tensione diplomatica causata dalla trasmissione su alcune emittenti francesi di documentari sul movimento popolare "Hirak" anti-governativo in Algeria. (Res)