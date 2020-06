Turismo: Coldiretti, buco da 1,8 miliardi con frontiere chiuse a Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vuoto dei turisti stranieri non viene peraltro compensato dal turismo domestico con appena 34 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell’estate 2020, in calo del 13 per cento secondo l’analisi Coldiretti/Ixè che evidenzia comunque che l’Italia è di gran lunga la destinazione preferita dal 93 per cento degli italiani rispetto all’86 per cento dello scorso anno. A rischio c’è un sistema turistico Made in Italy che si compone di 612 mila imprese con oltre 700 mila unità locali e rappresenta – conclude la Coldiretti – il 10,1 per cento del sistema produttivo nazionale, superando il settore manifatturiero, con 2,7 milioni di lavoratori, il 12,6 per cento dell’occupazione nazionale secondo Unioncamere. (com)