Norvegia: archeologi avviano lavori su nave vichinga scoperta nel 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni archeologi norvegesi hanno avviato i primi lavori su una nave vichinga dopo oltre 100 anni. Lo riferisce l'agenzia di stampa norvegese "Ntb", precisando che le operazioni di scavo sul relitto dell'imbarcazione andranno avanti per cinque anni. La nave, nominata Gjellestad, è stata scoperta nel 2018 e viene considerata in Norvegia come uno dei ritrovamenti archeologici più importanti dalla Seconda guerra mondiale. Secondo quanto indicato dagli archeologi coinvolti nel progetto, la nave ha una lunghezza circa 20 metri (65 piedi) e dovrebbe risalire all'anno 733. Il governo di Oslo ha stanziato 1,6 milioni di dollari per lo sviluppo del progetto archeologico sulla Gjellestad. L'ultima nave vichinga su cui sono stati condotti lavori in Norvegia era stata la Oseberg nel 1904.(Sts)