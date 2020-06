Business news: Taiwan, riapre transito aeroporto internazionale ma per un massimo di otto ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I passeggeri del trasporto aereo internazionale potranno transitare attraverso l'aeroporto internazionale di Taiwan Taoyuan a partire da domani, giovedì 25 giugno, ma potranno trattenervisi per un massimo di otto ore. Lo riferisce l'agenzia di stampa taiwanese "Cna". "La politica che il Centro di comando epidemico (Cecc) avrebbe dovuto prendere in considerazione a metà giugno è stata ora approvata", ha spiegato il ministro dei trasporti Lin Chia-lung. Lin ha aggiunto che il personale dell'aeroporto ha organizzato il transito dei passeggeri internazionali all'interno dello scalo, con percorsi separati dagli altri passeggeri. "Coloro che transitano saranno anche in grado di visitare negozi duty-free e dovranno essere accompagnati da personale dell'aeroporto", ha aggiunto. Ai viaggiatori è stato vietato il transito attraverso Taiwan a partire dal 24 marzo scorso per impedire la diffusione del Covid-19 nel paese. Nonostante la nuova misura, le opzioni di transito per i viaggiatori all'aeroporto di Taoyuan rimangono attualmente limitate a causa del notevole taglio dei voli causato dai controlli alle frontiere e da altre misure in risposta alla pandemia globale. Un totale di 19 voli era previsto in arrivo a Taiwan con sole 13 partenze, ben al di sotto dei 230-250 voli che erano soliti transitare per lo scalo aeroportuale prima della chiusura a causa pandemia. (Cip)