Business news: Iran, entro marzo 2021 esportazioni petrolifere partiranno da costa Golfo dell’Oman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran prevede di esportare petrolio dal porto di Bandar-e Jask sulla costa del Golfo dell’Oman entro marzo 2021. Lo ha annunciato il presidente iraniano, Hassan Rohani, in un discorso televisivo, precisando che tale spostamento eviterebbe di utilizzare la rotta marittima dello Stretto di Hormuz che è stata al centro della tensione regionale per decenni. Le tensioni sono aumentate tra l’Iran e gli Stati Uniti nel 2018, dopo che Washington ha deciso di uscire in modo unilaterale dall’accordo sul nucleare iraniano firmato nel luglio 2015 a Vienna insieme a Cina, Francia, Germania, Regno Unito e Russia. A seguito dell’uscita dall’accordo, gli Stati Uniti hanno reimposto sanzioni economiche contro la Repubblica islamica in particolare contro il settore petrolifero. L'Iran ha spesso minacciato in questi anni di bloccare lo Stretto di Hormuz in caso di un blocco delle sue esportazioni di petrolio, vitali per l’economia iraniana. "Questa è una decisione strategica e un passo importante per l'Iran che garantirà la continuazione delle nostre esportazioni di petrolio", ha detto Rohani. (Res)