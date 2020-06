Business news: Tunisia, la Stir non chiederà sussidi per colmare divario prezzi petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società tunisina delle industrie della raffinazione (Stir) non chiederà per l'anno in corso un sostegno finanziario per coprire la differenza tra i prezzi di acquisto sui mercati internazionali e quelli sul mercato locale. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia, delle miniere e la transizione energetica, Mongi Marzouk, in risposta a un'interrogazione scritta presentata dal deputato Yassine Ayari sull'impatto del calo dei prezzi del petrolio nei mercati internazionali sull'economia nazionale. La mancata richiesta di sostegno da parte della Stir ridurrà la pressione sulle finanze pubbliche, ha chiarito Marzouk, precisando che parte della spesa per i sussidi per il carburante sarà destinata agli sforzi nazionali per combattere la Covid-19. Secondo le stime della Stir, il prezzo di equilibrio del prezzo del petrolio è di 41 dollari per il resto dell'anno, mentre la media annuale è di 37 dollari al barile. (Tut)