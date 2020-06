Business news: Emirates aggiunge voli da altre sette città, tra cui Amman, Atene, Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea degli Emirati arabi uniti Emirates, con sede a Dubai, ha annunciato l'aggiunta di altre sette città al suo elenco di destinazioni passeggeri per il mese di luglio, tra cui Amman, Atene e Roma. L’annuncio segue la ripresa dei voli aerei della compagnia dopo la sospensione del traffico dovuto alla pandemia di coronavirus. La compagnia aerea ha confermato che inizierà a offrire voli dalle seguenti città: Khartum (3 luglio); Amman (5 luglio); Osaka (7 luglio); Narita (8 luglio); Atene (15 luglio); Larnaca (luglio 15); Roma (15 luglio). Con questo ultimo sviluppo Emirates ora "offre collegamenti verso 48 città", ha dichiarato la compagnia aerea in un messaggio sul suo profilo Twitter. A partire dal 7 luglio, i viaggiatori potranno visitare Dubai per lavoro o per piacere, in base a quanto annunciato dalle autorità dell’emirato lo scorso 21 giugno. La scorsa settimana le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che i cittadini e i residenti possono recarsi in paesi "a basso rischio" a partire dal 23 giugno. Le persone che visitano Dubai sono tenute a presentare una polizza assicurativa sanitaria internazionale che copre la malattia di coronavirus, i loro recenti risultati dei test Covid-19 e un modulo di dichiarazione sanitaria già compilato. Il 23 marzo gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti i voli passeggeri e di transito da e verso il Paese per rallentare la diffusione del coronavirus. (Res)