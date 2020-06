Business news: Egitto, Bers concederà a Banca nazionale egiziana prestito da 200 milioni per affrontare crisi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha annunciato che fornirà alla Banca nazionale egiziana (Nbe) un prestito di 200 milioni di dollari per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di coronavirus. Lo riferisce la Bers in un comunicato stampa. Il prestito mira a finanziarie attività commerciali e imprese colpite dagli effetti della pandemia. In base all’accordo, la Bers fornirà un prestito di 100 milioni di dollari per aiutare la Nbe a erogare prestiti a breve termine a piccole e medie imprese private e imprese che devono far fronte a difficoltà di liquidità. Inoltre, la Bers aumenterà a 100 milioni di dollari il finanziamento al commercio nell'ambito del Programma di facilitazione commerciale. “Siamo molto felici di collaborare nuovamente con Nbe per fornire finanziamenti alle piccole imprese locali, la spina dorsale dell'economia egiziana. Rafforzare questo segmento dell'economia egiziana non è mai stato così importante come durante questa crisi", ha dichiarato Jurgen Rigterink, primo vicepresidente della Bers. (Cae)