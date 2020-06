Business News: Sudafrica, ministro Finanze Mboweni presenta in parlamento bilancio di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Sudafrica, Tito Mboweni, ha presentato in parlamento un bilancio di emergenza con importanti cambiamenti alle previsioni di spesa e delle entrate. La presentazione, riferisce la stampa locale, era in programma come risposta del governo all'emergenza sanitaria ed economica determinata dalla pandemia di Covid-19. Con oltre 106 mila contagi, il paese è stato fin dal primo mese il più colpito in Africa, e le restrizioni imposte hanno pesato su un'economia già in recessione. In base alle stime dell'Fmi pubblicate oggi, l'economia più industrializzata d'Africa si contrarrà dell'8 per cento quest'anno, per tornare a crescere al 3,5 per cento nel 2021. Le stime sono in linea con le attese della Banca mondiale, leggermente più ottimista con previsioni di contrazione del 7,1 per cento nel 2020. (Res)