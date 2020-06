Business News: governo Ruanda, economia crescerà del 2 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Ruanda dovrebbe crescere del 2 per cento nel 2020, del 6,3 per cento nel 2021 e dell'8 per cento nel 2022. Lo ha detto oggi il ministro delle Finanze Uzziel Ndagijimana nel corso della presentazione del bilancio in parlamento. Secondo i dati finora disponibili, ha spiegato, nel quadro della crisi legata alla pandemia di Covid-19 le entrate del turismo sono diminuite finora del 35 per cento, gli investimenti esteri diretti del 62 per cento. (Res)