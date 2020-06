Business News: Nigeria, Banca mondiale stanzia 750 milioni di dollari per migliorare fornitura di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha approvato lo stanziamento di 750 milioni di dollari per sostenere il settore energetico della Nigeria a migliorare la fornitura di elettricità. È quanto reso noto dall’istituto con sede a Washington in un comunicato, secondo cui l'obiettivo dello stanziamento è di raggiungere la sostenibilità finanziaria e fiscale e migliorare la responsabilità nel settore energetico della Nigeria. Secondo la Banca mondiale, il costo economico della carenza di energia in Nigeria è stimato in circa 28 miliardi di dollari, il che equivale al due per cento del suo prodotto interno lordo (Pil). Inoltre, circa il 47 per cento dei nigeriani non ha accesso all'elettricità e coloro che ne hanno accesso subiscono interruzioni periodiche. Come sottolineato da Shubham Chaudhuri, direttore della Banca mondiale in Nigeria, “la mancanza di energia affidabile ostacola l'attività economica, gli investimenti privati e la creazione di posti di lavoro. L'obiettivo di questa operazione è aiutare il settore energetico e incanalarlo in un percorso fiscalmente sostenibile. Ciò è particolarmente urgente in un momento in cui il governo ha bisogno di tutte le risorse fiscali che può mobilitare per aiutare a proteggere vite e mezzi di sussistenza a causa della pandemia di Covid-19”. (Res)