Ue: Borrell, iniziative di Ankara deteriorano le relazioni greco-turche

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e le politiche di sicurezza, Joseph Borrell, ha duramente criticato le iniziative intraprese dalla Turchia nel Mediterraneo orientale, ritenendo che il deterioramento delle relazioni greco-turche sia colpa di Ankara. "Le attivita' esplorative nel Mediterraneo orientale da parte della Turchia, gli sconfinamenti dello spazio aereo e i reclami marittimi stanno deteriorando le relazioni tra Grecia e Turchia", ha sottolineato il capo della diplomazia europea rivolgendosi al ministro degli Esteri greco greco Nikos Dendias. Dendias, da parte sua, ha osservato che le forze armate turche "stanno violando quasi quotidianamente lo spazio aereo nazionale e le nostre acque territoriali. Mi riferisco in particolare ai sorvoli da parte di aerei militari dell'area urbana di Evros e del Mar Egeo", secondo quanto riportato da Voice of America. Il confronto tra i due diplomatici ha avuto luogo durante l'ispezione del confine greco-turco nella regione di Evros svoltasi il 25 e il 26 giugno. Negli scorsi mesi l'area era diventata luogo di gravi tensioni a causa dei tentativi dei migranti provenienti dal Medio oriente di raggiungere l'UE attraverso la rotta balcanica. All'inizio di quest'anno, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva minacciato l'UE di consentire ai migranti di raggiungere il confine greco. Borrell ha inoltre criticato la Turchia anche durante la sua visita a Cipro, che ha avuto luogo il 25 giugno, al termine della quale ha affermato "le perforazioni illegali turche devono fermarsi". Negli ultimi due anni, infatti, la Turchia ha più volte violato i diritti di produzione di gas di Cipro nel Mar Mediterraneo, poggiando sul sostegno della Repubblica turca di Cipro del Nord, che non è riconosciuta dalla comunita' internazionale, e sul protocollo firmato con il Governo di Accordo Nazionale (GNA) libico sui confini marittimi, anch'esso disconosciuto dall'Unione Europea e dall'ONU.(Ren)