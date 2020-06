Business news: Tunisia, esportazioni scese del 22,8 per cento nei 5 cinque mesi 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero della Tunisia ha registrato nei primi cinque mesi del 2020 un calo del 22,8 per cento delle esportazioni e del 23,3 per cento delle importazioni rispetto allo stesso periodo del 2019. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dall’Istituto nazionale per le statistiche (Ins) del paese nordafricano. In termini di prezzi, l'Ins ha registrato un lieve calo delle esportazioni dell'1,3 per cento contro un aumento dell'1,1 per cento delle importazioni. Il commercio della Tunisia con il mondo esterno ha raggiunto, alla fine di maggio, quota 4,655 miliardi di euro (14,921 miliardi di dinari tunisini) per quanto riguarda le esportazioni e 6,558 miliardi di euro (21,021 miliardi di dinari tunisini) per le importazioni, registrando quindi, un calo rispettivamente del 23,8 e del 24,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. La riduzione del volume delle esportazioni ha interessato la maggior parte dei settori, in particolare il tessile, l'abbigliamento e le pelli (-32,7 per cento) e il settore dell'industria meccanica ed elettrica (-31,3 per cento). Al contrario, le esportazioni dal settore agricolo e agroalimentare e dal settore energetico e dei lubrificanti sono aumentate, al livello di volume, rispettivamente del 16,2 e del 20,1 per cento anno su anno. (Tut)