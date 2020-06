Business News: Sudafrica, per Fmi attesa contrazione economia dell'8 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Sudafrica si contrarrà quest'anno dell'8 per cento e tornerà a crescere al 3,5 per cento nel 2021. Lo dice il rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi) sulle prospettive economiche globali, pubblicato oggi. Le stime sono in linea con le attese della Banca mondiale, leggermente più ottimista con previsioni di contrazione del 7,1 per cento nel 2020, e confermano una situazione molto preoccupante per la seconda economia africana e la più industrializzata: da marzo, il paese è il più colpito dalla pandemia di Covid-19 (oltre 106 mila contagi) ed il blocco delle attività ha messo in ginocchio un'economia già in recessione. Lo scorso 20 giugno la Nuova Banca di sviluppo, istituita dal gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) dei paesi emergenti, ha approvato un prestito di emergenza da 1 miliardo di dollari in favore del Sudafrica per contribuire a ridurre gli impatti socio-economici della pandemia di Covid-19. (Res)