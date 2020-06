Business News: Sahel: Ue, mobilitati ulteriori 52,5 milioni di euro a sostegno della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha mobilitato ulteriori 52,5 milioni di euro per sostenere programmi nuovi e già in corso nella regione del Sahel - con attenzione all'area del lago Ciad -, nell'ambito del Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa. Lo ha annunciato la Commissione europea in una nota. Più specificamente, 15 milioni di euro saranno concentrati in Mali, 15 milioni in Niger, 8 milioni in Guinea, 7 milioni in Burkina Faso, 4,25 milioni in Ciad e oltre 3,26 milioni in Senegal. L'esecutivo europeo ha ricordato che, dalla sua creazione nel 2015, le risorse del Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa sono ammontate a 5 miliardi di euro. Di questo totale, sono stati spesi quasi 2,1 miliardi di euro nella regione del Sahel e del Lago Ciad, il che ha consentito l'adozione di 105 programmi. (Beb)