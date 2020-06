Business News: Congo-Kinshasa, Tshisekedi ottiene approvazione nomine vertici della compagnia mineraria Gecamines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica democratica del Congo, Felix Tshisekedi, ha ottenuto l'approvazione dal ministero del Portafoglio pubblico delle nomine da lui proposte per i vertici della compagnia mineraria statale Gecamines, dopo che queste erano state sospese per oltre un anno. Lo riferisce la stampa locale, nel ricordare che l'approvazione da parte del ministero consente a Tshisekedi di esercitare una maggiore influenza sulla gestione della compagnia, che controlla le quote di minoranza dei più grandi progetti di rame e cobalto del paese. Tshisekedi aveva annunciato le sue preferenze a giugno dell'anno scorso, ma il rifiuto espresso da parte di due successivi ministri del Portafoglio pubblico - entrambi alleati del suo predecessore, Joseph Kabila - aveva messo a nudo la lotta di Tshisekedi per imporre la sua autorità da quando è subentrato a Kabila nel gennaio 2019. (Res)