Business News: Zambia, governo approva pacchetto di stimolo economico da 439 milioni di dollari

- Il governo dello Zambia ha approvato un pacchetto di stimolo economico da 8 miliardi di kwacha (pari a circa 439 milioni di dollari) nel tentativo di alleviare l'impatto della pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto in un comunicato la presidenza di Lusaka, secondo cui i fondi saranno stanziati attraverso delle obbligazioni e andranno a beneficio di pensionati, appaltatori e fornitori colpiti da una ridotta liquidità a causa dell’emergenza Covid-19. “Il governo ha deciso che è necessario fornire uno stimolo economico attraverso l'emissione di obbligazione Covid-19 al fine di migliorare i livelli di liquidità dell'economia”, ha affermato la presidenza. Lo Zambia, il secondo maggior produttore di rame in Africa, è afflitto da un crescente debito pubblico che la crisi del coronavirus rischia ora di peggiorare. Secondo le stime della Banca centrale, il prodotto interno lordo (Pil) del paese si ridurrà del 2,6 per cento nel 2020, facendo registrare la sua prima contrazione economica in oltre 20 anni. Finora nel paese si contano 1.416 casi confermati di coronavirus e 11 decessi. (Res)