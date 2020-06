Business News: governo Botswana, necessari 3,4 miliardi di dollari per rilancio economia e copertura deficit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rilanciare la sua economia e coprire il deficit di bilancio, il Botswana ha bisogno di un apporto di 40 miliardi di pula (3,4 miliardi di dollari) nei prossimi due anni, due anni e mezzo. E' la stima fatta dal governo di Gaborone in un rapporto citato dai media internazionali, in base al quale il costo totale della spesa per un piano di ripresa economica dopo la pandemia di coronavirus ammonta a circa 20 miliardi di pula (1,7 miliardi di euro), da stanziare nei prossimi anni, cui vanno aggiunti altri 20 miliardi di valuta locale per coprire il deficit. Le industrie destinate agli investimenti rientrano nei settori dell'agricoltura, delle infrastrutture sanitarie, dei trasporti e del settore turistico, che ha subito una battuta d'arresto a causa delle restrizioni globali ai viaggi e del blocco a livello nazionale. (Res)