Roma: Ghera (Fd'I), solidarietà a nostri dirigenti Municipio II

- Solidarietà ai dirigenti di Fd'I del II Municipio Simone Pelosi e Leonora Peresso "aggrediti questa mattina da una donna rom che brandiva un coltello, mentre documentavano in diretta Facebook la presenza di un insediamento di nomadi abusivo e di una discarica di rifiuti di ogni genere a poca distanza dalle abitazioni di via Mascagni al quartiere Africano". Lo dichiara, in una nota, Fabrizio Ghera, capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio. "La situazione dei campi rom sta diventando esplosiva - aggiunge Ghera - episodi di violenza e atti delinquenziali ai danni dei cittadini si verificano ogni giorno, mentre e proliferano gli accampamenti abusivi ormai presenti in ogni quadrante di città. Se il sindaco Raggi non vara al più presto un piano di smantellamento dei campi, ormai fuori controllo, e di bonifica dei terreni inquinati, sarà corresponsabile dei danni che da questa situazione deriveranno alla cittadinanza. A Pelosi e Peresso, va il mio plauso per aver voluto dare con il loro coraggioso reportage voce alle giuste proteste dei cittadini esausti di dover subire roghi tossici, furti e violenze", conclude l'esponente di Fratelli d'Italia. (Com)